Savona, una residente alla Rusca: “Focolai di zanzare, costretti a chiuderci in casa”. Asl2: “Nessun problema sanitario”

Savona. “A differenza di tante altre aree di Savona, inclusi giardini pubblici, qui è diventato difficile vivere nelle aree all’aperto a tutte le ore del giorno, nonostante i ripetuti trattamenti antizanzare effettuati in aree private. E’ presente un grosso focolaio di zanzare riconducibile presumibilmente ad un canneto presente in area comunale posto a bordo della strada che porta al civico di Via San Lorenzo 45 (oltre ad altri facolai, ancora da individuare). Siamo costretti a chiuderci in casa, a fare attenzione a quando apriamo il portone o le finestre esterne, dovendo sempre contare quante zanzare sono entrate in casa”. La segnalazione arriva da una residente della zona Rusca a Savona, che per segnalare il problema ha scritto una lettera ad Als2 e al Comune di Savona.

E prosegue: “Siamo dotati di zanzariere a tutte le finestre, ma anche solo stendere è un problema. Appena si esce dalle macchine parcheggiati si viene assaliti dalle zanzare. Gli ospiti che suonano al citofono vengono assaliti nel breve lasso di tempo di attesa prima che venga loro aperto il portone. Veniamo punti tutti i giorni, nonostante i repellenti e l’abbigliamento adeguato. Vista la crescente problematica di patologie collegate alle punture di zanzare (West nile, zika, dengue, febbre gialla, chikungunya e altre), ritengo che il problema sia degno di attenzione e rientri nell’ambito della prevenzione e tutela della salute pubblica”

La residente conclude con una richiesta all’Asl: “Vi chiedo che venga effettuato un sopralluogo in zona per valutare l’entità del problema e venga effettuata una disinfestazione e venga prevista l’eliminazione del canneto. Vi invito volentieri ad una cena in giardino o a venire a vedere il panorama dal mio balcone, per valutare di persona di cosa sto parlando”.

La risposta di Asl2

Immediata la replica dell’Asl2 che rassicura: “Non risultano notificati casi di arbovirosi o di malaria nella zona da Lei indicata. In particolare la regione Liguria non risulta finora interessata da casi di West Nile o Usutu, virus questi che, vale la pena sottolineare, albergano anche in altre specie dell’avifauna (cavalli ed uccelli in primis). Pur comprendendo il disagio arrecato dalla presenza incontrollata di artropodi, le misure da mettere in atto per abbattere tale presenza quali trattamenti larvicidi ed adulticidi (da riservarsi, questi ultimi, stante l’elevata tossicità ambientale ai casi legati alla segnalazione di arbovirosi e solo per un raggio di poche centinaia di metri dal luogo di residenza del caso segnalato), hanno purtroppo valenza temporale ridotta”.

Concludono dall’azienda sanitaria: “Più efficaci risultano le misure di prevenzione e di riduzione a numeri tollerabili, quali la manutenzione del verde pubblico e privato ed il controllo delle acque stagnanti (acque di scarico, caditoie e punti di raccolta delle acque piovane, incavi di alberi, pozzi, grondaie, vasche e piscine abbandonate, coltivazioni irrigue etc etc). Per quanto attiene gli spazi pubblici, siamo certi che gli Uffici Comunali competenti, ai quali Lei ha opportunamente trasmesso la segnalazione, verificheranno quanto di pertinenza per gli interventi che riterranno più opportuni”.