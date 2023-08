Savona, un residente di via Nizza: “Auto in uscita dal supermercato girano a sinistra con il divieto, è pericoloso”

Savona. “Qui davanti al supermercato in via Nizza a Savona le auto si immettono in strada senza rispettare le regole del Codice e rappresentano un pericolo. Si formano code in direzione ponente per dare precedenza alle auto in uscita che girano verso sinistra, anche se non sarebbe consentito. Capita anche che per non aspettare macchine e moto verso Vado passino sul marciapiede”.

A sollevare la polemica è un residente che abita di fronte al Mercatò. E aggiunge ancora preoccupato: “Non si sono ancora verificati gravi incidenti, ma il pericolo esiste”.

Ancora nel mirino dei residenti il progetto di restyling di via Nizza che nella zona interessata ha portato all’eliminazione di 7 parcheggi per fare spazio alla pista ciclabile e al marciapiede dove sono posizionati i cassonetti dei rifiuti. E sull’isola ecologica il residente tuona: “C’è un odore sgradevole, vanno spostati”.