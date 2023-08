Savona, sabato 19 i funerali di Renata Scotto in Duomo

Savona. Saranno celebrati sabato 19 agosto alle 10 in Duomo i funerali di Renata Scotto, una delle più grandi interpreti della lirica internazionale.

Celebre soprano conosciuta in tutto il mondo, nata a Savona nel 1934, è mancata l’altro ieri notte all’età di 89 anni. Durante la sua lunga carriera, ha calcato le scene dei più prestigiosi teatri mondiali come La Scala di Milano, il Metropolitan di New York o la Royal Opera House di Londra e ha cantato e diretto le più importanti opere liriche in tutto il mondo, duettando con i più celebri protagonisti della lirica, da Luciano Pavarotti a Placido Domingo.



Da anni era tornata a vivere a Savona, dopo aver vissuto per lungo tempo a New York, dedicandosi instancabilmente ad aiutare i giovani cantanti e l’Opera Giocosa è grata di aver avuto la sua guida e il suo insegnamento, insieme a tutti i savonesi che l’hanno sempre amata incondizionatamente.

Le esequie, diversamente da quanto aveva deciso inizialmente la famiglia, non si terranno in forma privata. Il Comune di Savona in concomitanza con il funerale di Renata Scotto, alle 10 di sabato 19 agosto, ha deciso di esporre il vessillo comunale a mezz’asta.

L’amministrazione del Comune di Savona “desidera dimostrare la propria vicinanza di fronte a questo grave lutto che colpisce e rattrista tutta la nostra comunità“.