Savona, ritorna la Notte di Ferragosto allo Scaletto: dagli orari ai parcheggi, tutto quello che c’è da sapere

Savona. Tutto pronto per la magica serata di lunedì 14 agosto “Notte di Ferragosto, luci e musica sulla spiaggia di Savona” allo Scaletto dei Pescatori delle Fornaci, una delle più belle spiagge della Liguria, da anni Bandiera Blu e fiore all’occhiello perché spiaggia attrezzata per il turismo accessibile. L’iniziativa è ideata e promossa dal Comune di Savona con l’Autorità di Sistema Portuale e organizzata dall’agenzia Eccoci.

La serata prenderà il via alle 22 con il dj set di Fabietto Cataneo. Poi l’attesa performance musicale di Sethu a cui verrà dato un riconoscimento dal sindaco e dall’amministrazione comunale per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

A presentare il noto volto tv, Luca Galtieri, coadiuvato da Sandro Chiaramonti e Andrea Chiovelli. La regia è di Marco Dottore dell’agenzia Eccoci di Alassio organizzatrice dell’evento, affiancato dall’ingegner Daniele Guatti per il piano di emergenza e dal responsabile della logistica Mauro Gabetta.

Il ritorno della musica allo Scaletto a Ferragosto completa un’estate 2023 ricca di eventi e iniziative per tutte le età a Savona.

Info utili

Attiva l’ordinanza per il divieto di vendita di vetro e lattine. Gli accessi per l’entrata e l’uscita delle persone nell’area spettacolo sulla spiaggia avranno il presidio di operatori dedicati alla sicurezza, l’inizio della serata è previsto alle 22 e il termine all’1.

Si ricorda che sono disponibili i 1500 parcheggi presso il Centro Commerciale Le Officine a pochi minuti a piedi dalla spiaggia dello Scaletto.