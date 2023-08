Savona, progetto contro lo sfruttamento sul lavoro: dal ministero 260mila euro

Savona. Dal ministero del lavoro 260mila euro per il progetto contro lo sfruttamento sul lavoro. Le risorse saranno destinate a Fondazione Diocesana Comunità Servizi Onlus, capofila degli ETS aderenti alla co-progettazione territoriale.

Il Comune di Savona in qualità di Ente Capofila della Conferenza dei Sindaci dell’Asl n. 2 Savonese, ha indetto un Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione ed alla gestione delle azioni e degli interventi da realizzare nell’ambito del progetto “Common Ground – azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime” di cui alla manifestazione di interesse del ministero del lavoro e delle politiche sociali per la co-progettazione e la gestione di interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo a valere sule risorse FSE-PON Inclusione 2014/2020”.

L’obiettivo generale perseguito è quello di prevenire e contrastare forme di distorsione del mercato del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti i settori attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei Servizi per il lavoro, promuovendo lavoro dignitoso e sicuro e legalità.