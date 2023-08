Savona, incendio in un appartamento: vigili del fuoco mobilitati

Agg. 18.03 Secondo quanto riferito, l’incendio si sarebbe generato da una multipresa elettrica. La situazione al momento è sotto controllo e, come detto, fortunatamente non risultano persone coinvolte nell’incidente. Fine degli aggiornamenti.

Agg. 17.35 Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco, che in questi minuti stanno lavorando per mettere in sicurezza i locali interessati dalle fiamme. Secondo quanto riferito, non risultano persone coinvolte nell’incendio, mentre resta ancora da definire la causa che avrebbe scatenato le fiamme.

Savona. Fiamme all’interno di un appartamento, in via Corridoni (al civico 3), a Savona.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.30. Ancora ignote le cause del rogo.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e l’automedica del 118. Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone rimaste coinvolte e/o ferite nell’incidente.

Aggiornamenti in corso.