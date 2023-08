Savona, il Legino ricorda Fabrizio Manitto: organizzato un triangolare amichevole in sua memoria

Savona. Un triangolare amichevole per commemorare Fabrizio Manitto. È questa l’iniziativa lanciata dal Legino che, mercoledì 30 agosto, sfiderà Spotornese e Genoa under 18 in memoria del ragazzo scomparso lo scorso 10 marzo a causa di un tragico incidente stradale.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “1° Memorial Fabrizio Manitto – Il calcio ci unisce sotto molti punti di vista, quello personale, quello sportivo e quello emotivo, e siamo sicuri che a Fabri avrebbe fatto piacere una festa che ci unisse tutti su un campo di calcio, all’insegna dello sport e del divertimento in suo nome, per ricordarlo con un sorriso in un triangolare a lui intitolato.

Fabrizio amava il calcio, era tifoso e giocatore nel savonese e il nostro torneo punta a mettere il divertimento al primo posto. Legino, Genoa under 18 e Spotornese saranno le squadre protagoniste di questa giornata. Calcio d’inizio il 30 agosto alle ore 19.00”.