Savona, il direttore marittimo della Liguria Piero Pellizzari in visita alla Capitaneria di Porto

Savona. Il direttore marittimo della Liguria, l’ammiraglio ispettor Piero Pellizzari, la più alta carica regionale della Guardia Costiera, ha fatto visita, nella mattinata odierna, alla Capitaneria di Porto di Savona.

Prima di recarsi in Capitaneria, l’ammiraglio ha incontrato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ed il sindaco di Savona, Marco Russo, con i quali ha approfondito le più attuali e rilevanti tematiche relative alla portualità di Savona e Vado Ligure tra le quali, in particolare, la costruzione della nuova diga del porto di Vado, il nuovo Piano Regolatore Portuale e il progetto relativo all’attivazione del nuovo rigassificatore.

Raggiunta la Capitaneria di Porto, l’Ammiraglio ha presieduto un’assemblea alla quale ha partecipato non solo il personale civile e militare in servizio a Savona ma anche una rappresentanza dei comandi periferici provinciali della Guardia Costiera convenuti nel capoluogo per l’occasione.

L’Ammiraglio ha illustrato le priorità della propria linea di comando ma ha anche espresso apprezzamento per i lusinghieri traguardi raggiunti dalla Guardia Costiera Savonese, auspicando inoltre il massimo impegno di tutti i militari per la corrente stagione balneare.

Dopo un incontro ristretto con i dirigenti dei servizi della Capitaneria di Porto che hanno riferito sulle principali problematiche e sulle più rilevanti attività in corso, l’Ammiraglio ha proseguito la visita della realtà marittima savonese procedendo ad una visita del porto di Savona e di Vado Ligure.

L’incontro ha suggellato, ancora una volta, la fattiva collaborazione del Corpo delle Capitanerie di porto con le istituzionali locali, da sempre unite nel garantire lo sviluppo portuale della provincia savonese.