Savona, il 31 agosto i migranti lasceranno la palestra delle scuole Astengo

Savona. Come previsto dall’accordo tra Comune di Savona e Prefettura, domani, 31 agosto, i migranti che si trovano nel centro di accoglienza temporaneo allestito nella palestra delle scuole Astengo saranno trasferiti. Con la ripresa dell’anno scolastico, a settembre, la palestra ritorna alla sua funzionalità. I profughi, ieri erano 23, andranno nei Cas territoriali.

L’assessore al welfare Riccardo Viaggi ieri è andato alle scuole Astengo: “Ho trovato una situazione molto tranquilla e gestita molto bene dalla Croce Rossa”. Per ora a Savona non è stato richiesto un altro impegno, ma – sottolinea Viaggi – “gli arrivi continuano a essre massicci e mi immagino che la prefettura cerchi altre soluzioni. Io credo che Savona ha fatto la sua parte anche quest’estate, se servirà saremo ancora disponibili, ma è necessario che collaborino tutti i Comuni della provincia”.

Ad oggi, per fare fronte ai flussi migratori, la Liguria deve accogliere 1300 migranti, di questi circa 260 arriveranno in provincia di Savona.

Altri profughi sono attesi in questi giorni ad Albenga. Saranno ospitati nell’ex Anfi di Vadino. I primi profughi accolti dovrebbero essere una quindicina, con permanenza prevista non superiore ai 15 giorni, ma gli arrivi, a rotazione, potrebbero ripetersi fino a fine emergenza ma sicuramente non oltre ottobre: la struttura scelta, infatti, “non è considerata idonea per il periodo invernale”.