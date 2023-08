Savona, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe: due patenti ritirate e raffica di sanzioni

Savona. Nell’ambito dei servizi di prevenzione per la sicurezza stradale, nella serata di venerdì la Polizia Stradale di Savona ha svolto un servizio di controllo per il contrasto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Il servizio è stato attivato a Savona in piazza Mameli e in zona Darsena all’altezza della Torretta dagli agenti unitamente a personale medico della Polizia di Stato e con l’impiego di furgone attrezzato.

Sono stati controllati 29 conducenti: per due di loro è scattata la guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente di guida e sono state rilevate 10 sanzioni amministrative con il significativo dato di quattro conducenti sorpresi senza le cinture di sicurezza e un altro che faceva uso del cellulare durante la guida.

Un conducente è stato sottoposto al controllo su assunzione di sostanze stupefacenti attraverso l’impiego di un dispositivo pre-test in grado di individuare qualitativamente sostanze vietate: è risultato positivo e pertanto il medico della Polizia di Stato ha attivato le procedure ai fini della verifica sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane secondo una pianificazione di date e località che interessano tutto il territorio provinciale.