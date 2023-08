Savona, chiesa gremita per l’ultimo saluto al chirurgo Cesare Badoino

Savona. Chiesa di Maria Ausiliatrice gremita, questa mattina, per dare l’ultimo saluto al chirurgo Cesare Badoino, scomparso all’età di 77 anni.

Colleghi, amici, ma anche tanti pazienti hanno voluto essere presenti per dare l’addio al medico, tanto amato e stimato da tutta la comunità, e far sentire la loro vicinanza alla sua famiglia: la moglie Gina e le figlie Anna e Francesca. I funerali sono stati da don Giovanni Margara, insieme a don Angelo Magnano.

Professionista capace e caratterizzato da una grande umanità, così lo descrive chi lo ha incontrato in ospedale o nel suo studio privato. Badoino ha iniziato nel reparto di chirurgia della mano al San Paolo, al fianco di Renzo Mantero. Poi si è trasferito nell’ospedale di Cairo Montenotte, dove per anni è stato primario di chirurgia generale. È stato anche presidente dell’associazione Medici Cattolici e consigliere dell’Ordine dei Medici.

Ma non solo il mondo della sanità, in questi giorni a ricordarlo con grande cordoglio è stato anche il mondo dello sport. Badoino, infatti, aveva una grande passione per il calcio e ha giocato come ala sinistra: cresciuto nel Don Bosco Cesare aveva rappresentato per molti anni una “colonna” del settore giovanile anni ’60 del Savona FBC. Poi le esperienze in Promozione con Varazze e Spotornese, ma gli studi universitari avevano avuto la prevalenza e così era tornato al Don Bosco in seconda categoria.

Ed oggi anche alcuni dei suoi ex compagni hanno voluto dargli l’ultimo saluto, nella chiesa che lui tanto amava e nella quale aveva tanti ricordi.