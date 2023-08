Savona, auto sbatte contro un palo e finisce in un ponteggio: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi nel quartiere delle Fornaci a Savona, in corso Vittorio Veneto.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 13.00, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, forse durante una manovra, andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale e finendo poi all’interno di un ponteggio allestito per dei lavori di ristrutturazione di un palazzo.

Nessuna grave conseguenza per il conducente del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale savonese che anno dovuto operare per la rimozione del mezzo incidentato e, in particolare, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, con riferimento al ponteggio rimasto danneggiato dall’impatto della vettura.

Ora la situazione è tornata alla normalità.