Savona, all’uscita del supermercato gli rubano il bancomat e gli svuotano il conto

Savona. Stava riportando il carrello della spesa al proprio posto dopo aver lasciato la spesa in auto, quando i ladri hanno colto l’occasione per rubargli il borsello che aveva appoggiato a bordo, su un sedile. I malintenzionati hanno agito velocemente e in pochi secondi hanno fatto sparire il portafogli, le carte per i pagamenti, i documenti e le chiavi di casa.

Vittima del furto un anziano savonese, la cui disavventura vissuta in un supermercato della città è stata raccontata sui social dalla figlia: “Purtroppo nel giro di mezz’ora/quaranta minuti avevano già fatto razzia ovunque, sportello bancomat e negozi, in quanto hanno trovato anche il pin delle carte per accedere al conto corrente, che è stato ripulito completamente”, spiega la donna ripercorrendo l’episodio capitato al padre.

Purtroppo per l’anziano le carte sono state bloccate quando ormai i ladri erano già entrati in azione. Ma in tutta questa storia c’è almeno una buona notizia: “Fortunatamente – aggiunge la figlia nel suo post -, nel pomeriggio il borsello è stato ritrovato con tutto il contenuto ad esclusione, ovviamente, delle carte di pagamento”.

“Questi maledetti individui puntano le loro vulnerabili vittime, magari anziane e fragili, senza alcun rispetto e scrupolo. Fate attenzione ed avvisate i vostri famigliari e conoscenti di stare sempre all’erta, specialmente quando sono soli. È importante! I miei genitori sono avviliti, demoralizzati e preoccupati”, ha concluso la figlia dell’uomo.

A seguito dell’episodio è stata sporta denuncia alle autorità.