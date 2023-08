Savona, al via la prima edizione del premio letterario “Narrar nel mondo”

Savona. Nasce il premio letterario “Narrar nel mondo”, promosso dalla società Dante Alighieri comitato di Savona e l’associazione Pietra Filosofale di Pietra Ligure. La prima edizione avrà come tema “Andare e tornare”.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è stata formulata con l’intento di promuovere la cultura e la lingua italiana come veicoli di crescita per giovani e adulti e come strumento di coesione e di pace, nella valorizzazione della emigrazione italiana nel mondo che tanto ha portato in termini di lavoro, valori, onestà e libertà”.

Il premio letterario si articolerà da agosto 2023 con l’emanazione del bando ad aprile 2024 con la premiazione dei vincitori nella città di Savona. Il bando sarà diffuso, oltre che con i consueti canali mass mediali, anche tramite i numerosi comitati della Dante Alighieri presenti nel mondo.