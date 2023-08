Sanità in lutto: è morto Cesare Badoino, chirurgo a Cairo e Savona

Savona. Si è spento il dottor Cesare Badoino, noto e stimato chirurgo savonese. Aveva 77 anni.

Inizialmente il medico ha lavorato nel reparto di chirurgia della mano al San Paolo di Savona, al fianco di Renzo Mantero. Poi, per diversi anni, è stato primario, anche di chirurgia generale, all’ospedale di Cairo Montenotte. Badoino è stato anche presidente dell’associazione Medici Cattolici e consigliere dell’Ordine dei Medici.

Dottore molto apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo lato umano da colleghi e pazienti che ora piangono la sua scomparsa, così come la sua famiglia: la moglie Gina, le figlie Anna e Francesca, il genero Marco e l’adorato nipote Mattia.

I funerali si terranno mercoledì 9 agosto alle ore 10,30 nella Parrocchia di Maria Ausiliatrice in via Don Bosco a Savona. La salma verrà tumulata nella cappella di famiglia di Cortemilia