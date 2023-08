San Francesco Loano. Rocca fa da chioccia: “Facciamo gruppo e ci divertiremo”

Loano. Per la nuova società rossoblù, nata dall’unione del Soccer Borghetto e della San Francesco, che ha mantenuto quest’ultima denominazione, si tratta di un vero e proprio anno zero. Un campionato nuovo come quello di Promozione e un gruppo squadra relativamente giovane da rodare partita dopo partita. Così uno dei giocatori più esperti, Andrea Rocca, dovrà fare da “chioccia“.

“Quando chiama Loano è impossibile dire no e da loanese non ho esitato un secondo – dichiara l’attaccante arrivato dal Ceriale al termine dell’amichevole vinta contro il Cengio -. Qua si respira calcio a partire da tutta la città. Che ricordi quel secondo posto in Promozione con la “Banda”. La famiglia Burastero e Ferrara, che è prima di tutto un mio caro amico, hanno fatto un lavoro incredibile sotto tutti i punti di vista”.

Ed un fattore importantissimo è rappresentato dalla formazione di un gruppo sano in cui, oltre vincere, ci si possa divertire: “Cercherò di aiutare a crescere tutti i giovani bravi che abbiamo. Mi metterò a disposizione loro e di mister Cattardico, persona vera e allenatore preparato. Dobbiamo avere un ottimo rapporto gli uni con gli altri, poi il campo è l’unico giudice. Voglio aiutare la squadra, anche con qualche gol, per toglierci delle soddisfazioni e divertirci: a casa vale tanto per me e per la mia famiglia“.