Sagre, street food, shopping, musica e fitness: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Agosto prosegue nel segno degli appuntamenti gastronomici: a farla da padrone in questo weekend saranno ancora le numerosissime sagre, ma non mancheranno i tradizionali appuntamenti con la musica dal vivo, gli spettacoli teatrali, le mostre, lo shopping e le manifestazioni all’aria aperta. Gli eventi estivi nel savonese continuano quindi all’insegna del gusto e di tanti altri appuntamenti per trascorrere ore di divertimento e relax con amici e famiglia. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

DESBARASSU A LOANO

Sabato 19 agosto torna il “Desbarassu de Loa”. Dalle 16 e fino alla mezzanotte i commercianti del centro storico e della passeggiata offriranno a turisti e loanesi ghiotte occasioni di shopping. Inoltre non mancheranno live music e street drink per le vie di Loano e cabaret in piazza Italia.

Sulle bancarelle si potranno trovare i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, accessori, calzature, biancheria per la casa, oggettistica e molto altro. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Loanese con il patrocinio del Comune di Loano. Per vedere i negozi aderenti, i gruppi musicali che si esibiranno e lo street drink si può consultare www.viviloano.it

Qui il programma completo dell’evento

SAGRA DELLE MELANZANE RIPIENE A GORRA

Nella frazione Gorra dal 17 al 19 agosto, appuntamento con la 54esima Sagra delle Melanzane Ripiene.

organizzata dalla Pro loco di Gorra e Olle A.P.S. Dalle 19, tutti i giorni, oltre al piatto protagonista della sagra, si potranno gustare specialità locali e ottimo vino.

MUSICA E VINO: ULTIMO GIORNO DI SAGRALEA

Sabato 19 agosto si chiude la storica rassegna di “Sagralea” a Salea di Albenga. Anche quest’anno sono in programma tantissimi eventi – e alcune novità – che animeranno tutte e cinque le serate dedicate al buon cibo della tradizione culinaria ligure, al vino pigato ma anche alla musica e al divertimento per tutte le età.

A CASANOVA LA FESTA DEL BUON MANGIARE

Da venerdì 18 agosto a domenica 20 agosto a Casanova Lerrone torna la Festa del Buon Mangiare organizzata dalla Pro Loco e dal Comune. Dalle 19 apertura stand gastronomici, mentre dalle 21 si balla con le orchestre: venerdì 18 Giorgio Villani; sabato 19 Mike e i Simpatici; domenica 20 Domenico Cerry.

“Qui il programma completo dell’evento”.

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI AD ALBISSOLA

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano finalmente a grandissima richiesta nel Savonese con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica 20 agosto ad Albissola Marina in Piazza Wifredo Lam.

Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Qui tutti i dettagli.

AD ALBENGA DUE GIORNI DEDICATI AL FITNESS

Arriva il Festival del Fitness ad Albenga, due giornate dedicate allo sport e al divertimento alla quale tutti possono partecipare. Il Festival del Fitness di Albenga, infatti, è la perfetta occasione per provare varie discipline, ricevere consigli e prendersi cura della propria salute. Per partecipare è possibile scegliete la lezione preferita, iscriversi e partecipare gratuitamente al corso svolto da professionisti del settore.

“Leggi il programma completo della manifestazione”

A BALESTRINO LA STORICA SAGRA DEI 3 GIORNI

Il weekend del 18, 19 e 20 Agosto la Pro Loco di Balestrino organizza la Storica Sagra dei 3 giorni nella bellissima location del Borgo Medievale del paese, nella piazza sotto al Castello e all’interno delle antiche Scuderie del Marchese.

Dalle ore 19 apriranno gli stand gastronomici, dove si potranno gustare i piatti della cucina tipica ligure, come fugassin, torte verdi, ravioli, pecora in umido e coniglio alla ligure, ascoltando buona musica e degustando ottimi vini locali.

Leggi tutto quello che c’è da sapere.

AD ANDORA STREET FOOD PROTAGONISTA

Torna puntuale come ogni anno Street Food Time, il punto di riferimento del gusto e delle eccellenze gastronomiche made in Italy. L’appuntamento è da giovedì 17 agosto a domenica 20 al Parco delle Farfalle di Andora. L’evento, organizzato da Blunel, che quest’anno conta la sua sesta edizione, è un momento unico per tutti gli appassionati del festival. Con le sue numerose offerte culinarie provenienti da ogni regione d’Italia, pronte a soddisfare ogni palato e accompagnate da esclusivi abbinamenti con birre artigianali.

Qui tutte le informazioni sulla serata.

CONCERTANDO TRA I LEONI AD ALBENGA

Tutto pronto per “Concertando tra i Leoni” le quattro serate di musica nel cuore del Centro Storico di Albenga che si terranno da giovedì 17 a domenica 20 agosto in Piazza dei Leoni.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra Unione Cattolica Artisti Italiani Sez. di Albenga, l’Amministrazione Comunale, Fondazione De Mari e la Curia Vescovile.

Qui il programma delle serate.

