Sagre per tutti i gusti, shopping, teatro e musica: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Saranno le sagre e, quindi, gli appuntamenti gastronomici, a farla da padrone in questo weekend pre Ferragosto, ma non mancheranno i tradizionali appuntamenti con la musica dal vivo, gli spettacoli teatrali, le mostre, ma anche con mercatini e occasioni di shopping. Gli eventi estivi di agosto continuano quindi all’insegna del gusto, ma non mancheranno anche tanti altri appuntamenti per trascorrere ore di divertimento e relax con amici e famiglia. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

A RANZI LA SAGRA DEL NOSTRALINO

Dal 10 al 14 Agosto torna la Sagra del Nostralino, nel bosco di Ranzi sulla collina di Pietra Ligure. La cucina, da sempre ispirata alla tradizione, propone alcune tra le ricette liguri più popolari e antiche: i mitici ravioli di Ranzi, preparati seguendo l’antica prescrizione paesana, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini al sugo di mare, la cima ligure, le lumache, la trippa, il ciupin (guazzetto) di pesce, lo spada alla griglia, la frittura mista di pesce, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure, il cundijun e tante altre prelibatezze.

La cantina offre una selezione di vini etichettati 1919 e prodotti dal Circolo Giovane Ranzi: il Nostralino Rosso, il Nostralino Bianco, il Pigato e, per gli amanti delle bollicine, il Brut 100% Ligure.

Qui il programma completo dell’evento

A ORTOVERO PESCHE E PIGATO

Dall’11 al 13 agosto torna ad Ortovero la tradizionale Sagra delle pesche e del vino Pigato.

, arrivata alla cinquantatreesima edizione.

Si parte alle ore 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici. Dalle 21.30 è poi previsto intrattenimento musicale con Mike & I Simpatici (venerdì), con Cristian e La Luna Nueva (sabato) e con una serata col dj (domenica).

In occasione, si potranno gustare tante specialità del posto: il risotto al Pigato, la polenta con il cinghiale, il coniglio alla ligure e pesche al Pigato.

STOCCAFISSO E BURIDDA A SEGNO

Da venerdì 11 a domenica 13 agosto la Società Cattolica “Fede e Lavoro” di Segno (Vado Ligure), organizza la “Sagra della Buridda di Stoccafisso”.

Dalle ore 19 alle 23 saranno aperti gli stand gastronomici dove sarà possibile anche gustare i ravioli, oltre ad un’ampia scelta di primi e secondi piatti accompagnati da buon vino.

Disponibili posti al coperto e all’aperto.

A CERIALE LA NOTTE ROSA

Sabato 12 agosto Ceriale sarà animata dalla “Notte Rosa”, dalle ore 20.00 fino all’una di notte. La “Notte Rosa” è un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera di puro divertimento e spensieratezza, poiché l’intera cittadina si colorerà di rosa in onore dell’evento: “Invitiamo tutti i partecipanti a indossare un dress code a tema rosa, per aggiungere ancora più magia e festosità alla serata” affermano gli organizzatori.

“Qui il programma completo dell’evento”.

TRIBUTO AI COLDPLAY AL SOLELUNA BEACH

Al Soleluna Beach Village di Albissola Marina – come ogni anno – sulla spiaggia sorge un grande palco che accoglie ogni sera d’agosto un evento speciale: il Summer Festival.

Nell’ambito della rassegna sabato 12 Agosto ci sarà “Starfish: Coldplay Tribute band” che ripropone fedelmente i successi del gruppo con un prepotente impatto scenico.

“Qui tutti i dettagli.

U GUNBU DE LOA IN CONCERTO A LOANO

Sabato 12 agosto alle 21 in Orto Maccagli, sul lungomare di Loano, si esibirà il gruppo folk “U Gunbu de Löa-Verzi”. La “manifestazione” gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A PIETRA LIGURE

Il Mercato Riviera delle Palme domenica 13 agosto torna a Pietra Ligure. I migliori ambulanti della Liguria faranno tappa in viale della Repubblica. Dalle 8 alle 19,30 tanti banchetti invaderanno la località del ponente savonese per offrire la possibilità a residenti e turisti di trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

Leggi tutto quello che c’è da sapere.

CALA IL SIPARIO SUL FESTIVAL DI BORGIO

Il programma del 57° Festival di Borgio Verezzi si chiude il 13 e 14 agosto, nella cornice delle grotte – inizio alle 20,30 primo spettacolo e 21 il secondo -, con la prima nazionale di L’ombra lunga di Cenerentola, con gli attori della Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico e con la partecipazione straordinaria di Davide Diamanti; Spettacolo itinerante nelle grotte.

Qui tutte le informazioni sulla serata.

A LOANO L’ATMOSFERA DELLA CACCIA ALLE STREGHE

Domenica 13 agosto si terrà a Loano la celebre “Festa delle Basüe” promossa dall’assessorato a turismo e alla cultura del Comune di Loano e organizzata dall’associazione Vecchia Loano.

Oltre trecento figuranti faranno rivivere l’epoca della caccia alle streghe che per alcuni secoli ha imperversato in Europa, con la persecuzione di donne sospettate di compiere atti di magia quali sortilegi, malefici, fatture e legamenti.

A ricreare l’atmosfera di quel tempo passato saranno i giochi di fuoco di abili giocolieri che a partire dalle 20.30 in piazza Italia daranno vita ad un “sabba infuocato” e si sfideranno tra una moltitudine di fiamme, sulle note di sonorità medievali suonate dal vivo.

Qui il programma della giornata.

CHICCHIRICHI’ RUN A PIETRA

Domenica 13 agosto ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un Allenamento di Gruppo per tutti, si corre e si cammina partendo da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. per i Walkers in un’iniziativa aperta a grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure e del Consorzio Liguria Running e Walking.

Qui tutte le informazioni su orari e modalità di partecipazione.

