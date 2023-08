Ruba due birre, si addormenta in una cantina e poi orina sul pavimento della caserma: arrestato dai carabinieri

Altare. I carabinieri di Altare hanno arrestato un 46enne senegalese con le accuse di furto, violazione di domicilio e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo si è presentato di prima mattina (già ubriaco) al bar Eallorano di piazza Vittorio Veneto pretendendo gli venisse servito da bere. La proprietaria, accortasi delle condizioni dell’uomo, si è ovviamente rifiutata di accontentarlo, ma il suo diniego è servito a ben poco: l’uomo, dopo averla insultata di fronte agli avventori, ha prelevato due birre dal frigo del locale e, dopo averne consumata una sul posto con fare di sfida, si è allontanato con la seconda quando ha sentito che la donna stava chiedendo per telefono l’intervento dei carabinieri.

La pattuglia della stazione di Altare, che stava perlustrando il territorio, ha subito preso contatto con la donna, comprensibilmente agitata, e, dopo averne ascoltato la denuncia e averla tranquillizzata, si è messa alla ricerca del fuggiasco, scovandone il nascondiglio in pochi minuti.

Convinto di passare inosservato, l’uomo aveva forzato il lucchetto di una cantina in località Lavera e ci si era nascosto all’interno. Qui, però, si è addormentato. I militari l’hanno trovato con ancora la bottiglia di birra rubata in mano.

Una volta in caserma, forse per un ennesimo gesto di sfida, l’uomo ha cominciato a orinare sul pavimento di uno degli uffici, gesto che, oltre all’arresto per il furto e per la violazione di domicilio, gli è valso anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Ora si trova a disposizione della locale autorità giudiziaria.