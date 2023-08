Ritorna il caldo estivo con possibili disagi in Liguria e nel savonese, temperature in aumento

Liguria. Dopo alcune giornate contraddistinte da un deciso calo delle temperature, con minime anche di poco sopra i 5 gradi nelle località interne, si rafforza l’alta pressione e l’anticiclone atlantico che andrà a determinare un ritorno del caldo afoso e un rialzo deciso della colonnina di mercurio.

E se oggi si registrano ancora condizioni meteo stabili e un clima sostanzialmente “fresco” rispetto al periodo di stagione, soprattutto nelle zone interne, per il cambio di massa d’aria affluita nel corso della settimana, da domani, venerdì 11 agosto, le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature, seppure associate a valori di umidità medi, che comunque potrebbero determinare locali condizioni di disagio fisiologico per caldo specialmente sul versante marittimo e in particolare nei centri urbani.

Anche per la giornata di sabato 12 agosto proseguirà il trend, con un ulteriore lieve aumento delle temperature con possibili situazioni critiche per l’ondata di calore, in particolare nelle aree urbane e nelle valli scarsamente ventilate. Tuttavia il clima torrido di luglio potrebbe lasciar spazio a contesti climatici variabili e quindi più gradevoli a seconda delle brezze e dei venti in transito.

Le odierne rilevazioni di Arpal hanno registrato una minima della notte di 6.7 gradi a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio (Genova); alle ore 10.30 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 29.2 gradi a Bargone, comune di Casarza Ligure (Genova). Il mare alla boa di Capo Mele è poco mosso con temperatura dell’acqua di 25.1 gradi.