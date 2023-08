Rissa sul treno tra Savona e Genova: pugni, calci, bottigliate e sangue nelle carrozze

Cogoleto. Attimi di paura ieri sera, lunedì 14 agosto, a bordo del treno regionale veloce 3383 da Ventimiglia a Genova. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, su una delle carrozze di coda è scoppiata una rissa tra giovani. Alcuni dei passeggeri di quella carrozza hanno riferito di essere stati costretti a spostarsi per evitare pugni calci e i lanci di bottiglie ma anche per allontanarsi dalla vista del sangue.

La lite, che avrebbe visto coinvolti numerosi ragazzi, molti dei quali dileguati, è scoppiata intorno alle 22. Una persona è rimasta ferita da un coccio di bottiglia. E’ stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri.

Sul posto sono intervenuti soccorsi e polizia. Una prima volta il treno è stato fatto fermare per 15 minuti a Cogoleto, poi di nuovo a Voltri. Il regionale avrebbe dovuto arrivare alla stazione di Principe alle 22.25, ma ha accumulato un ritardo di circa mezz’ora.

La rissa e lo stop al treno, fortunatamente, non hanno provocato troppi disagi al traffico ferroviario: il regionale teatro della vicenda è infatti l’ultimo dell’orario programmato da Ponente verso Genova.

In corso indagini da parte della polizia per risalire agli autori della rissa. Si potrebbe profilare per i responsabili anche l’interruzione di pubblico servizio.