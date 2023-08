Rigassificatore Vado, Acerbo (Rifondazione Comunista): “Atto di arroganza e insulto all’ambiente “

Savona. Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo è intervenuto nella giornata di ieri, sabato 5 agosto, a Savona in occasione della festa provinciale del partito.

Come riportato dall’agenzia Ansa, Acerbo ha dichiarato: “La politica del governo Meloni è anti ecologica e antipopolare. Tagliano il reddito di cittadinanza a 4mila famiglie liguri e impongono un rigassificatore a Vado Ligure. Si preparano a stravolgere la Costituzione con il presidenzialismo e l’autonomia differenziata. I presidenti di Regione sono la dimostrazione di quanto sia nocivo il presidenzialismo che si vorrebbe introdurre a livello nazionale. In Liguria, la realizzazione di un rigassificatore al largo di Vado Ligure è non solo un insulto all’ambiente, ma un atto di arroganza reso possibile dai poteri di cui godono Toti e la sua giunta“.

Secondo il segretario nazionale, “l’agenda Meloni è una versione incattivita di quella Draghi una politica a favore dei più ricchi. Quella di una destra sociale era una bufala. Questo è un governo classista e reazionario, il loro vero slogan è ‘prima gli italiani ricchi’. Per il resto vogliono lavoro precario e sottopagato, disoccupati ricattabili costretti a accettare salari da fame. L’alternativa – ha detto ancora Acerbo – è un programma di attuazione della Costituzione, dal no alla guerra alla reintroduzione della scala mobile per recuperare l’inflazione, l’aumento di salari e pensioni, far pagare più tasse ai ricchi per finanziare la sanità pubblica che da anni stanno distruggendo con continui tagli”.

“Giustizia sociale e ecologia sono l’alternativa a questo governo di fasciste che girano in Maserati come la ministra Santanché e ‘dimenticano’ anche di pagare i propri dipendenti. Siamo impegnati da settimane nella raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per il salario minimo, assai più seria di quella proposta dal Pd”, ha concluso Acerbo.