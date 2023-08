Rigassificatore, Toti: “Turismo record per Cinque Terre e Porto Venere anche se vicinie all’impianto di Panigaglia”

Vado Ligure. Il rigassificatore modello offshore che sarà riposizionato al largo della costa di Vado Ligure non avrà ricadute negative sull’ambiente, né sul turismo, né sull’indotto a esso collegato. Sarà invece opportunità economica per tutta la provincia. Gli incontri tecnici programmati con Snam a partire da domani chiariranno tutti i punti circa l’assoluta sicurezza dell’infrastruttura, sia per la popolazione, sia per l’ecosistema”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle preoccupazioni espresse da alcuni operatori turistici della provincia di Savona sul ricollocamento della nave rigassificatrice ‘Golar Tundra’ e il relativo collegamento con la rete nazionale.

“L’iter autorizzativo appena iniziato confermerà inoltre che la Golar Tundra verrà posizionata in un’area già oggi dedicata allo stazionamento delle navi dirette ai porti di Savona e Vado, tra cui proprio le imbarcazioni dedicate al trasporto di combustibili fossili”.

“Il rigassificatore sarà lontano da ogni area protetta del Mar Ligure e il turismo non subirà alcun tipo di ricaduta negativa. L’esempio virtuoso è quello di un altro impianto ligure già attivo, ovvero Panigaglia, adiacente alla località turistica di Porto Venere e a pochi chilometri dal Parco nazionale delle Cinque Terre”.

“Fuori dai confini regionali troviamo poi il rigassificatore di Livorno, non lontano dalle isole del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano. Tutte queste località non solo non sono danneggiate dalla presenza dell’impianto ma, anzi, si confermano mete di straordinaria attrattività turistica su scala globale. Lo attestato le presenze record registrate proprio in questi giorni dal comprensorio delle Cinque Terre”.

“Poiché in questi anni gli operatori turistici non hanno segnalato alcun tipo di ricaduta negativa, è evidente che anche lungo la costa di Vado Ligure una corretta programmazione energetica nazionale eviterà al tessuto economico, e quindi anche alle imprese turistiche, di subire i danni derivanti dal caro carburanti che affligge albergatori, ristoratori, attività ludico-ricreative e ovviamente i turisti” conclude il governatore e commissario ligure.