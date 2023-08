Rigassificatore, Toți incontrerà anche i sindaci del Golfo dell’Isola: minoranze locali soddisfatte

Spotorno. I gruppi consiliari di minoranza dei Comuni di Spotorno e Noli, attraverso i consiglieri Salvatore Massimo Spiga e Francesco Pendola per Spotorno, Marino Pastorino e Alberto De Simone per Noli, in data 31 luglio hanno inviato una lettera ai sindaci del comprensorio il “Golfo dell’Isola” che rappresenta i Comuni di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio, oltre che al presidente della Regione Liguria, al Presidente della Provincia ed ai Consiglieri Regionali eletti in Provincia di Savona, per sottolineare come “un impianto di rigassificazione come quello previsto, installato a circa 4 km dalla costa davanti a Vado Ligure, non potesse coinvolgere, sia nella decisione e nell’informazione progettuale che nel ristoro economico, solo i territori su cui l’impianto avrà l’impatto maggiore, ma avrebbe dovuto coinvolgere anche i Comuni del vicino Golfo dell’Isola”.

“I nostri comuni – spiegano – sono a sola vocazione turistica e, pur non essendo coinvolti dalle strutture a terra del rigassificatore, subiranno un impatto visivo di rilievo e potranno avere eventuali ripercussioni negative verso la promozione turistica del nostro territorio”.

“È notizia di ieri che, a seguito della nostra missiva, il Presidente Toti incontrerà i quattro sindaci del comprensorio del golfo. Accogliamo pertanto con favore la notizia e siamo felici che la nostra attenzione per il territorio che rappresentiamo e la richiesta che né è seguita sia stata fatta propria dal Presidente della nostra Regione che ringraziamo con immenso piacere per la sua sensibilità. In quanto promotori dell’iniziativa ci farebbe piacere prendere parte all’incontro, anche come semplici uditori, nel rispetto istituzionale dei cittadini che rappresentiamo”, concludono Massimo Spiega, Francesco Pendola (Spotorno), Marino Pastorino e Alberto De Simone (Noli)