Rigassificatore, Russo: “Manca la gestione politica, da Toti uno schiaffo al nostro territorio”

Savona. “Manca la gestione politica del presidente della Regione. Questo si traduce in uno schiaffo al nostro territorio“. Lo ha detto il sindaco di Savona Marco Russo durante l’incontro all’sms Serenella per approfondire i dettagli sul rigassificatore che dalla seconda metà del 2026 sarà al largo di Savona e Vado.

Il sindaco Marco Russo ha poi ripercorso le tappe a partire dal 18 luglio per spiegare alle centinaia di presenti quando è stato avviato l’iter: “Il 18 luglio Toti ha annunciato ai giornali che il rigassificatore di Piombino sarebbe stato spostato a Vado. Poi ci sono stati degli incontri. Il 4 agosto siamo usciti dalla riunione molto delusi perchè aspettavamo la presentazione del progetto che poi non c’è stata. E’ stato poi pubblicato l’8 agosto e poco dopo scopro che a noi non è arrivato nessun documento perchè non siamo interessati e non facciamo parte della conferenza dei servizi, ma lo abbiamo a meno di 3 km dalla costa“.

Nei prossimi giorni si terrà una riunione con i sindaci dei Comuni coinvolti (chi fa parte del Tavolo del porto, da Albisola a Bergeggi): “L’impatto dell’impianto ci interessa indipendentemente dai confini dei comuni”.

E poi conclude: “Perchè improvvisamente possiamo ospitare un impianto industriale di questo genere, non sono domande per fare polemica, ma vogliamo una risposta. Questo non è il posto dove sbattere le cose se danno fastidio. Noi rivendichiamo il diritto di imamginare il nostro futuro di sviluppo”, ha concluso il sindaco.