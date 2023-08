Rigassificatore, Pd: “Progetto inaccettabile, a Quiliano previsto un impianto grande come due campi da calcio”

Quiliano. Anche il Circolo PD si scaglia contro la realizzazione del nuovo rigassificatore nel savonese: “È un progetto inaccettabile”, commentano.

“Visto il progetto pubblicato sul sito della regione Liguria, esprimiamo la totale contrarietà alla realizzazione di ‘un impianto di regolazione PDE’ (di notevolissime dimensioni, pari a oltre due campi da calcio) in via 25 aprile a Quiliano in un’area agricola, inserita in un contesto residenziale, nelle vicinanze delle borgate di Gagliardi e Valleggia Superiore e con la prossimità dell’impianto SARPOM, definito ad alto rischio”.

“Si tratterebbe – sottolineano i dem – di un significativo aumento delle servitù connesse ad infrastrutture che già gravano pesantemente sul territorio del comune di Quiliano”.

“Ad oggi non conosciamo la posizione dell’amministrazione, ma manifestiamo la disponibilità alla collaborazione per evitare questa scelta scellerata”, concludono.