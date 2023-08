Rigassificatore, Pasa (Cgil): “Toti ancora ostile al confronto col territorio”. Nel pomeriggio la manifestazione a Vado

Vado Ligure. “Il rigassificatore certificata ancora una volta la mancanza di rappresentanza politica del nostro territorio e un silenzio imbarazzante dei consiglieri regionali di maggioranza“. Ne è convinto Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil Savona, secondo cui “il presidente della Regione Liguria continua ad essere ostile al confronto con il territorio savonese quando sarebbe fondamentale discutere con le comunità del territorio: questa si chiama democrazia”.

“Oggi lo sta facendo con il rigassificatore e i depositi per il Gnl sempre a Vado Ligure (che incredibilmente tutti hanno già dimenticato). Ieri lo ha fatto per la costruzione dei cassoni per la diga di Genova a Vado Ligure, l’altro ieri per le questioni relative alla sanità. Chissà, domani utilizzerà lo stesso modus operandi per decidere l’installazione del nuovo termovalorizzatore (magari in Valbormida) con il consenso di alcuni sindaci sempre pronti a prostrarsi”.

“Se Snam ha deciso di investire nel savonese è una grandissima cosa: lo si faccia con attività produttive e di ricerca di energie rinnovabili magari utilizzando le aree deindustrializzate dell’entroterra, così come ha fatto in Emilia Romagna in provincia di Modena”.

“Ricordiamo al presidente che oltre ad incontrare i sindaci è necessario che calendarizzi al più presto anche le riunioni con Cgil, Cisl e Uil di Savona prevedendo la presenza dell’impresa Snam e dei suoi tecnici, così come abbiamo richiesto direttamente al presidente nell’unica riunione effettuata su questo tema a Genova.

“Nel frattempo attendiamo una presa di posizione dei consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona, visto che si tratta di un investimento che rischia di trasformare, in peggio, il territorio savonese e li chiediamo fin da ora di poter sollecitare il presidente a calendarizzare le riunioni sul territorio così come si è impegnato a fare poche settimane fa”, conclude Pasa.

Nel frattempo, oggi alle 14.30 manifestazione davanti al Comune di Vado contro il rigassificatore che dalla seconda metà del 2026 sarà a pochi chilometri dalla costa di Savona e Vado. Nello stesso giorno, il commissario per il rigassificatore Giovanni Toti con Snam e Autorità di Sistema Portuale GE-SV sarà a Vado per incontrare tecnici del Comune.

La richiesta è quella di essere ascoltati: “Pensiamo che il primo interlocutore, a maggior ragione nei casi di questa rilevanza ed impatto, debba essere la cittadinanza nella maniera più diretta possibile”, spiegavano dall’Associazione Vivere Vado a nome di molte associazioni savonesi che hanno già aderito.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare: “Crediamo che sia più che mai opportuno che i cittadini vadesi e dell’intero comprensorio, le associazioni, i gruppi che a vario titolo vogliono vederci chiaro e far sentire la propria voce, non siano assenti da una scena costruita per escluderli. Vogliamo che i ‘decisori’ sappiano che i cittadini ascoltano e vedono bene quello che nelle stanze chiuse stanno facendo: pretendiamo che queste stanze siano aperte”.

“Questo rigassificatore – evidenziano dall’alleanza Verdi-Sinistra Italiana – non deve essere realizzato al largo della nostra costa, né altrove: dobbiamo iniziare da qui ed affrontare davvero il problema dell’emergenza climatica. Il 23 agosto noi ci saremo”.

Le associazioni concludono: “Chiediamo un confronto vero che preveda anche l’opzione zero. Non siamo interessati a barattare la salute e l’ambiente con altri bene, vogliamo che ecosistema e pubblica incolumità siano garantite sopra ogni altro interesse e vogliamo che queste garanzie siano discusse con la massima ampiezza e chiarezza”.

La nave ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Sarà necessario costruire il tratto di condotta sottomarina per il trasporto del gas e avrà una lunghezza di 4,2 chilometri. “L’impianto – si legge nella relazione – è progettato per operare 365 giorni all’anno 24 ore su 24 assicurando una portata annuale di gas naturale di circa 5 miliardi di standard metri cubi”.

Per opporsi al progetto è stata lanciata una raccolta firme. Questa petizione ha seguito quella contro il grosso impianto che sarà posizionato nella zona agricola di Valleggia. Su questo punto è stato molto critico anche il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.