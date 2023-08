Rigassificatore nel savonese, Toti incontra il ministro: “Accordo di programma con i comuni coinvolti nel progetto”

Vado Ligure. “È stato molto positivo l‘incontro di oggi con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, abbiamo avuto occasione di parlare di molti temi cruciali per la nostra regione. Per quanto riguarda il rigassificatore che si insedierà nello specchio d’acqua dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, abbiamo convenuto di lavorare insieme per un accordo di programma che coinvolga tutti i Comuni interessati“.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, insieme all’assessore all’Ambiente e alla Tutela del territorio Giacomo Giampedrone, questa mattina ha incontrato a Roma il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

“L’accordo di programma dovrà contenere tutte le opere di accompagnamento necessarie e gli investimenti utili a valorizzare il territorio, tutti aspetti che già nelle prossime ore discuteremo direttamente con i sindaci”. Tra i punti critici, infatti, gli interventi compensativi che saranno interessati dal nuovo impianto energetico, con la forte richiesta di avere i dettagli progettuali per valutare la meglio l’impatto sulle singole località della provincia.

Sullo sfondo, tuttavia, proseguono le polemiche sul metodo della decisione, “calata dall’alto”, senza un precedente confronto con il territorio, pur nella considerazione delle opportunità economiche che potranno derivare dalla nuova installazione, così come dalle stesse compensazioni che saranno messe in campo nel corso della procedura.

Ora inizierà la fase di confronto sul progetto e sui lavori propedeutici al rigassificatore, con l’infrastrutturazione necessaria. E, appunto, le opere di tutela ambientale e territoriale che dovranno essere parte integrante dell’intesa finale in merito all’iter di realizzazione dell’opera.