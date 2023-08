Rigassificatore, incontro spostato a Genova: “Necessità di un confronto in presenza”

Liguria. “In merito ai tavoli tecnici di confronto sul ricollocamento della nave rigassificatrice “Golar Tundra” al largo della costa di Vado Ligure e relativo collegamento con la rete nazionale, Regione Liguria ribadisce che ​il calendario resta invariato e che la scelta ​della struttura commissariale di ​s​volgere gli incontri tecnici tra Comuni, Provincia di Savona, ​tecnici Snam, Rina e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in sede regionale è dettata dalla necessità di ​u​n confronto in presenza​, per una corretta e completa esposizione de​l​ progetto”. Così Regione Liguria replica alle polemiche per lo spostamento della sede degli incontri con i sindaci dei Comuni coinvolti.

Alcune critiche sono state sollevate dal Movimento Cinque Stelle, dai Verdi e dal sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

Come spiegato nella lettera inviata agli enti locali coinvolti, il commissario straordinario di governo ha designato un’unica sede centrale​ per analizzare, con gli esperti,​ le caratteristiche dell’impianto e del tracciato che dalla costa di Vado Ligure raggiungerà la Valbormida. “Il dialogo con i territori è stato avviato e incentivato fin da subito e proseguirà ​nell’ottica della continuità con le realtà che saranno disposte a un confronto costruttivo sul tema in oggetto”, hanno concluso dalla Regione.