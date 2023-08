Rigassificatore, a fine agosto incontro tra sindaci e Snam: “Confronto sul tracciato”

Savona/Vado Ligure. “Abbiamo riferito ai sindaci dell’incontro con il ministero dell’ambiente e della nostra disponibilità di elaborare un accordo di programma. Dall’ultima settimana di agosto inizieranno gli incontri bilaterali tra i Comuni con Snam e Rina per fare le loro osservazioni ed eventuali migliorie“. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e commissario del governo per il rigassificatore Giovanni Toti al termine del secondo incontro con i sindaci di Vado Ligure Monica Giuliano, Quiliano Nicola Isetta, Cairo Montenotte Paolo Lambertini, Altare Roberto Briano e Carcare Rodolfo Mirri. Presente anche il sindaco di Savona Marco Russo in quanto parte dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale, alla riunione con il segretario generale Paolo Piacenza. Intervenuto anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Il rigassificatore sarà posizionato al largo di Savona e Vado Ligure. L’impianto sarà situato a 4 km dalla costa dal 2026 e rimarrà in Liguria per 17 anni.

L’oggetto del confronto con i sindaci sarà il tracciato del metanodotto: “Se quanto previsto da Snam impatta con progetti presenti o futuri dei Comuni e a limitarne l’efficacia – ha spiegato Toti – si può pensare a una soluzione alternativa. Si andrà incontro ai Comuni per rispettare le loro esigenze urbanistiche o di sviluppo”.

Lunedì 7 agosto partirà l’iter ufficiale che tra 200 giorni, conclusi tutti i passaggi autorizzativi previsti dalle normative oltre alla Conferenza di servizi, porterà all’avvio delle procedure per il posizionamento. Dalla prossima settimana incomincerà anche a lavorare la struttura commissariale. Ancora non si conoscono i dettagli del progetto che sarà comunicato ufficialmente la prossima settimana con la contestuale pubblicazione sul sito di Regione Liguria degli atti relativi. Toti ha anticipato oggi che verranno posizionati 3-4 km di tubi nuovi e alcuni tubi già esistenti saranno sostituiti.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha ribadito la necessità di pensare opere compensative a vantaggio di tutto il comprensorio: “Dobbiamo avere una visione di ampio respiro per il territorio e valutare gli interventi a partire dagli impegni degli accordi di programma ancora aperti e aggiungendo altre richieste. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare ma è una opportunità importante e bisogna tutelare la filiera delle imprese presenti”.

Il commissario Toti e il ministro Giliberto Pichetto Fratin, durante l’incontro di lunedì, hanno convenuto di lavorare insieme per un accordo di programma, da firmare entro la fine dell’anno, che coinvolga tutti i Comuni interessati. Conterrà le opere di accompagnamento necessarie e gli investimenti utili a valorizzare il territorio.

La decisione ha scatenato alcune polemiche: la minoranza regionale e il segretario provinciale della Cgil hanno manifestato perplessità sull’impianto e evidenziato che sarebbe a meno di 3 km da Savona.