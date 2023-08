Rigassificatore, a Cairo la minoranza chiede incontro pubblico. Lambertini: “Non serve, parleremo solo con i proprietari dei terreni”

Cairo Montenotte. Un incontro pubblico per discutere sul rigassificatore, così come avvenuto lunedì a Quiliano, dove hanno partecipato in 400 cittadini. A chiederlo al sindaco Lambertini sono i gruppi di minoranza Più Cairo e Cairo in Comune.

Il progetto infatti prevede che la nave rigassificatrice “Golar Tundra” venga posizionata a 4 km dalla costa di Vado (e 2,8 dalla spiagge di Savona) per poi passare nei comuni di Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte e qui collegarsi alle rete nazionale.

“Cairo sarà ampiamente interessata dal tracciato, soprattutto riguardo ai privati che verranno necessariamente interessati da una servitù che di fatto è molto gravosa – sottolineano da Più Cairo – Ma sulle questioni serie tutto tace. E come sempre nulla viene argomentato con i cittadini. Ribadiamo la nostra volontà a collaborare nell’interesse dei cairesi e il nostro desiderio di essere chiamati unitamente a tutti i cittadini ad un incontro pubblico per discutere dell’opera e fugare ogni dubbio a riguardo (se possibile)”.

D’accordo anche il gruppo Cairo in Comune: “Lo scorso 20 luglio – ricordano – avevamo depositato un’interrogazione chiedendo al sindaco e alla giunta chiarimenti sulle ricadute del progetto sul nostro territorio, che verrà interessato dal passaggio della condotta del gas. Alla luce del fatto che sul tema finalmente si è acceso il dibattito a livello regionale e provinciale, ribadiamo la richiesta al sindaco di affrontare l’argomento pubblicamente anche a Cairo, a partire dalla prossima seduta di consiglio comunale non ancora fissata”.

Richiesta che viene respinta dal sindaco Paolo Lambertini: “Non verrà organizzato nessun incontro pubblico – dichiara – quando avremo definito il tracciato lo spiegheremo ai proprietari dei terreni e diremo cosa accadrà. Negli anni passati a Cairo, proprio quando chi critica era all’amministrazione, sono stati realizzati un biodigestore, la discarica della Filippa e anche altre aziende che non possono definirsi ‘green’ e non si è mai tenuto un incontro pubblico, perché dovremmo organizzarlo ora solo perché è previsto il passaggio di 15 km di tubo di cui 13 km sono già esistenti e quindi vanno solo sostituiti? Quello che a me interessa è valutare l’impatto che l’impianto avrà sul territorio, se creerà problemi, e le misure di compensazione che l’azienda vuole portare. Non voglio invece fare polemica fine a se stessa. Non sono un tecnico e non sono io a stabilire i rischi e se si dovrà fare o meno, nel mondo ce ne sono molti e non mi risulta che sia mai successo nulla”.