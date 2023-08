Rifiuti, ad Andora operatori per la raccolta di sacchetti abbandonati e 10 nuove campane per la plastica

Andora. Il Comune di Andora ha chiesto a Egea di potenziare il servizio di raccolta rifiuti, in particolare della plastica e di attivare servizi a contrasto del fenomeno degli abbandoni.

La ditta affidataria ha terminato in questi giorni di posizionare dieci ulteriori campane per la raccolta della plastica per agevolare il maggiore conferimento registrato in queste settimane. E’ stata, inoltre, aumentata la frequenza di raccolta e svuotamento delle isole informatizzate del centro.

Potenziato il servizio estivo di spazzamento delle aree pubbliche e aumentati i turni di passaggio dei mezzi. Al personale che già opera sul territorio è stato aggiunto un operatore che, dalle 18.00, provvede al recupero dei sacchetti mal conferiti e abbandonati davanti alle campane. Eguale operazione viene effettuata al mattino.

“Segnaliamo ai cittadini che è iniziata anche la turnazione settimanale per pulizia delle strade – ricordano dal Comune – Chiediamo quindi di fare attenzione ai cartelli e ai divieti di sosta previsti nei giorni di passaggio”.

La percentuale di raccolta differenziata si attesta anche quest’anno al 70%.