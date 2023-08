Restyling vie pedonalizzate a Savona, minoranza polemica: “16mila euro per panchine e portabiciclette, il resto della città cade a pezzi”

Savona. Polemica della minoranza sul costo dei nuovi arredi messi in questi giorni nelle vie pedonalizzate a Savona. Oltre 16mila euro è il costo (compresa iva) di 9 panche e 6 portabiciclette.

“Il resto della città, anche in centro, cade a pezzi, ma vengano spesi 16mila euro per degli arredi, brutti o belli che siano. Intanto prima di usare i gessetti in via Manzoni la si doveva asfaltare credo”, ha commentato Maurizio Scaramuzza.

“Esclusa via Nizza che adesso è esteticamente bella – aggiunge ancora Scaramuzza -, per merito dei finanziamenti ottenuti dalle giunte precedenti, spero che investano i tanti soldi che ora hanno in opere e manutenzioni che servono a tutta la città”.

Critico anche il consigliere Manuel Meles: “Sei mesi per dipingere due stradine e altri due mesi per mettere quattro costosi arredi in croce dal dubbio gusto. Un goffo e dilettantistico tentativo di dare un senso alle illogiche pedonalizzazioni che non hanno portato alcun beneficio tangibile e concreto alla città, né in termini di vivibilità, né in termini di miglioramento ambientale”.

Dopo la colorazione di via Manzoni e via Ratti, sono arrivati i nuovi arredi e rastrelliere per le biciclettte, la riqualificazione verrà completata con l’apposizione di vasi e fioriere.