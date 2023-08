Quiliano&Valleggia, mister Ferraro punge la federazione: “Noi a Ventimiglia per la Coppa settimana prossima? Abbinamento poco coerente”

Quiliano. Un buon Quiliano&Valleggia con tanti giovani in vetrina. È questo l’aspetto principale emerso dalla ventottesima edizione del trofeo “Valerio Borreani” e sottolineato da mister Enrico Ferraro, tecnico il quale si è detto soddisfatto per i progressi mostrati dai suoi giovanissimi acquisti.

“Ho cercato di mischiare la vecchia guardia con i nuovi per abituarli ad avere più soluzioni possibili per metterli in campo” – ha spiegato l’allenatore dei biancorossoviola. “Abbiamo creato e sbagliato tanto – ha proseguito Ferraro – per le occasioni create abbiamo segnato pochi gol. Questa sera abbiamo voluto invitare delle squadre che sapevamo avrebbero potuto crearci delle difficoltà. Siamo ad una settimana dalla coppa, sarà importante farci trovare pronti”.

In seguito, ecco il colpo di fioretto nei confronti della federazione: “Credo che il nuovo criterio delle fasce stilato per la Coppa sia stato stilato in modo corretto, però alcuni abbinamenti – tra cui il nostro – non sono stati coerenti con le altre soluzioni. Rispettando le fasce avremmo potuto giocare noi contro il Finale e il Camporosso contro il Ventimiglia. Penso che la cosa più grave sia mettere delle squadre in autostrada l’ultimo fine settimana di agosto. Sarà sicuramente un bel test contro il Ventimiglia, ma ci sarà uno sgravio sugli incassi e un surplus di costi per il trasporto. Nei nostri confronti sarebbe stato più elegante e giusto considerare questi fattori”.

Infine Ferraro ha concluso il proprio intervento dichiarando: “I nuovi innesti sono validissimi, a mio parere sono già pronti per la Promozione”.