Provincia, convenzione per il restyling del depuratore savonese: oltre 3mln dal Pnrr

Provincia. Via libera unanime nel Consiglio provinciale odierno alla convenzione stipulata tra Provincia e APS – Acque Pubbliche Savonesi– che riguarda il finanziamento ottenuto dal Pnrr per i lavori necessari al restyling e ammodernamento dell’impianto di depurazione riguardante il comprensorio di Savona.

L’intervento indicato nel bando andrà a rimodellare l’attuale struttura per il trattamento/riciclaggio di fanghi di acque reflue: la cifra per i lavori ammonta a 3,167mln di euro.

Si tratta di una tranche a disposizione dell’Ato idrico territoriale per una ristrutturazione delle condotte e delle infrastrutturazioni per la realizzazione di un vero e proprio ciclo delle acque. Come ribadito dagli uffici di Palazzo Nervi, sono in corso altre istruttorie di accesso a finanziamenti speculari, in primis indirizzati allo stesso ampliamento del depuratore di Borghetto Santo Spirito.

Intanto, per l’area del capoluogo provinciale la stipula dell’atto amministrativo e la sua approvazione porterà alla realizzazione dei primi interventi, grazie ai fondi ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all’interno del filone riguardante la stessa transizione ecologica, secondo apposito decreto del Ministero competente.

L’ottenimento delle risorse risale alla domanda e alla progettazione realizzati grazie alla sinergia tra i Cda di APS e Consorzio Depurazione Savonese presieduti da Flavio Raimondo e Alberto Bonifacino, in quanto la procedura aveva già ricevuto l’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente nell’ottobre 2022.

E in merito alla vicenda dell’Ato idrico provinciale, è stata rinviata l’assemblea dei soci di APS aveva all’ordine del giorno il Piano Economico Finanziario della società titolare dell’affidamento in house del servizio, un piano tracciato anche nei recenti incontri tra gli stessi amministratori locali impegnati a redimere i contrasti che erano maturati in precedenza (e in attesa di avere conferma legale sulla formula del Consorzio per la definizione societaria).

Il rinvio è stato motivato dal fatto che, nell’ambito del percorso amministrativo, il PEF dovrà passare all’esame dei singoli Consigli comunali per una sua approvazione, essendo lo strumento finanziario della futura programmazione di servizio pubblico per acqua e depurazione. In seguito la riconvocazione della stessa assemblea dei soci.

Secondo quanto appreso, si sta lavorando ad una delibera congiunta e uniforme per essere proposta e adottata dai vari Comuni savonesi. Tuttavia i tempi stringono, in quanto la scadenza per la conclusione dell’iter è entro il 2023, quindi massimo ad ottobre il via libera dai parlamentini locali e poi l’ok degli enti territoriali in seduta assembleare, con ratifica finale in sede provinciale: questo il cronoprogramma indicato.