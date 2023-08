Provincia, accordo di programma da 30mln per l’area di crisi complessa nel savonese

Provincia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA hanno firmato il documento per uno stanziamento di 30 milioni di euro – con risorse del Fondo della Crescita Sostenibile e Invitalia SpA – che si aggiungono ai 20 milioni di euro di Regione Liguria con fondi Pr Fesr 2021-2027.

E’ lo stanziamento per l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa del territorio savonese: “Un importante impegno economico per interventi nelle località colpite dalle criticità sulle attività produttive e industrie, con le relative filiere” dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

L’accordo interessa ben 21 Comuni della provincia di Savona: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Vado Ligure, Quiliano e Villanova d’Albenga.

“Si tratta di un obiettivo raggiunto grazie ad un lavoro di sintesi del territorio in cui la Provincia è stata coinvolta sia come parte istituzionale dell’accordo sia nella sua funzione propria di Ente di Area Vasta come coordinamento delle amministrazioni comunali interessate” aggiunge Olivieri.

“Il tutto ha avuto una accelerazione dopo l’incontro nel marzo scorso a Roma con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Onorevole Urso e al lavoro e ai contatti con gli Uffici dello stesso Dicastero e di quello delle Infrastrutture che abbiamo condotto in particolare a Regione e Autorità di Sistema Portuale che ha consentito, oltre a rinnovare lo schema di accordo nei termini originali, di ottenere un importantissimo nuovo rifinanziamento di complessivi 50 milioni che consentirà di vedere soddisfatte tutte le proposte progettuali già in graduatoria e di procedere con un nuovo bando”.

“Inoltre, abbiamo ottenuto una significativa integrazione con un impegno del Ministero delle Infrastrutture ad essere parte attiva, dando seguito alle necessità infrastrutturali, in particolare agli ammodernamenti del trasporto ferroviario in direzione Piemonte verso Torino e verso Alessandria, oltre al trasporto su gomma: l’adeguamento dell’A6 nella tratta Savona-Altare e la definizione del nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure, oltre, ovviamente, all’indispensabile bretella di collegamento autostradale verso Predosa” conclude il presidente della Provincia.