Protezione civile Ceriale: doppia emergenza per l’incendio e l’allerta meteo

Ceriale. “Un grazie sentito ai nostri volontari dell’Aib-Protezione civile di Ceriale per l’impegno e l’attività svolta per fronteggiare il vasto incendio boschivo che ha interessato anche il versante del nostro territorio all’altezza del Monte Croce: la situazione, fortunatamente, è stata risolta, con l’ausilio dei mezzi aerei che hanno operato in una zona comprensoriale impervia e difficile”.

Queste le parole del sindaco di Ceriale Marinella Fasano e del vice sindaco, e assessore comunale con delega alla Protezione civile, Luigi Giordano dopo l’emergenza del fronte fuoco che nella giornata di ieri ha interessato le alture tra Toirano e Borghetto, per poi sconfinare anche nel promontorio cerialese.

“Sono rimasto in costante contatto con la Protezione civile per seguire l’evoluzione dell’incendio, che alimentato dal vento si è spinto anche nel nostro comune, oltre a nuovi focolai che si sono creati durante la notte: i nostri volontari si sono prodigati con dedizione e professionalità anche nel sostegno alle altre squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento del fronte fuoco nelle vallate limitrofe”.

“Ora il rogo è stato domato e possiamo tirare un sospiro di sollievo, fermo restando la vegetazione andata purtroppo distrutta dalle fiamme, ma lo scenario di devastazione poteva essere peggiore senza la tempestiva azione del team dei nostri volontari” aggiunge poi il vice sindaco Giordano.

Ma non solo l’emergenza-incendio, in quanto l’allerta meteo arancione, che è stata prorogata fino alle 15.00 di domani, lunedì 28 agosto, ha visto poi nella giornata di oggi una riunione operativa in Comune, nella quale si è disposto di attivare in forma cautelativa il sistema di barriere alla foce del rio San Rocco, che in passato aveva provocato allagamenti a seguito di forti piogge con relativi danni: “Anche in questo caso massima sinergia con la stessa Protezione civile che si è prontamente attivata per installare le protezioni, oltre al transennamento della zona che interessa lungomare Diaz e la passeggiata”.

“Le misure rientrano nella necessaria tutela del territorio e dell’incolumità pubblica condotta in contesti di allerta che possono determinare precipitazioni intense: è volontà dell’amministrazione continuare un percorso di salvaguardia con interventi coordinati e preventivi” conclude Giordano.