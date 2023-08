Prosegue la campagna “Italia Vincente” di Fratelli d’Italia: mercoledi 23 appuntamento a Garlenda

Savona. “Prosegue la campagna #Italiavincente mirata a raccontare per tutto il mese di agosto i primi successi del governo Meloni. Senatori, Onorevoli, Assessori e Consiglieri regionali e provinciali. Sindaci, tutti gli amministratori e dirigenti del territorio impegnati a far conoscere quanto è già stato realizzato del programma già nei primi mesi di governo.” Dichiara il commissario provinciale di FDI Claudio Cavallo.

Sempre presente la Senatrice Paola Ambrogio che, con entusiasmo, ha dato la sua disponibilità agli incontri programmati in provincia di Savona che commenta: “Italia vincente non è solo lo slogan di questa campagna, ma lo straordinario risultato di meno di un anno di lavoro del Governo Meloni. Dall’economia – con le stime di crescita del PIL viste al rialzo e superiori a quelle di Francia e Germania e l’inflazione in netta discesa -, alla politica internazionale – con la nostra Nazione che torna protagonista nel mondo -, al boom di assunzioni e un tasso di occupazione record, l’Italia corre e vengono smentiti i profeti di sventura della sinistra”,

“Dopo il lancio della campagna avvenuto ad Alassio la seconda tappa ha avuto luogo ad Andora con organizzazione a cura del Circolo FDI Andora Val Merula ottimamente rappresentato dal presidente Generale Gianni Carbone, da tutti i dirigenti e da una rappresentanza di iscritti. Molte le persone che si sono avvicinate a esprimere la loro soddisfazione per quanto già realizzato ma anche la preoccupazione per alcune tematiche calde sulle quali si sta lavorando con il massimo impegno e tenendo conto che la legislatura è solo all’inizio”, ha proseguito Cavallo.

Il prossimo appuntamento, sempre con la presenza della Senatrice Paola Ambrogio, è per Mercoledì 23 dalle ore 10,30 a Garlenda. Evento organizzato dal Circolo FDI Albenga Valli Ingaune con la presenza del Presidente Roberto Crosetto e del capogruppo in consiglio comunale di Albenga Roberto Tomatis.