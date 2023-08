Promozione. Le geometrie di Cappannelli al servizio della “garra” verdeblù: “Se sono qui c’è più di un perché”

“Vogliamo migliorare la posizione in classifica dello scorso anno e portare avanti il lavoro iniziato”. E non potrebbe essere altrimenti visto l’ottimo girone di ritorno e il mercato condotto dal Legino. Il genovese Marco Cappannelli, arrivato lo scorso gennaio dal Celle Varazze, sarà ancora il faro del centrocampo verdeblù.

Il playmaker, che garantirà ulteriore qualità da abbinare alla ormai proverbiale grinta della squadra del presidente Carella, spende parole di elogio per il gruppo e per il lavoro di mister Fabio Tobia, da sempre noto per essere, come si suol dire, “un martello”.

“Il gruppo ha grande voglia di allenarsi e il mister ci prepara bene – aggiunge l’ex Genova Calcio -. Abbiamo tanta voglia, si suda. Non conoscevo questa realtà, ma se sono rimasto c’è un perché, anche più di uno. Tobia ci fa lavorare tanto. Non soltanto durante la preparazione ma anche durante l’anno. A un grande gruppo, si sono aggiunte due punte del calibro di Romeo e Piacentini”.