Promozione, il New Bragno al lavoro con la novità Savaresi

Come per molte squadra, ieri ha preso il via anche la preparazione del Bragno. La squadra, affidata a mister Simone Adami, sarà impegnata nel Girone A del campionato di Promozione.

Ha preso parte alla prima seduta di allenamento allo stadio “Ponzo” anche il nuovo acquisto Tommaso Savaresi. Difensore centrale classe 2004, ha giocato nell’Angelo Baiardo, nella Voltrese e lo scorso anno nel Marassi.

Potrebbe esserci ancora qualche colpo in entrata qualora si verificasse l’occasione, ma la squadra è ormai al completo.