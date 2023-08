Promozione, è un Bragno davvero “new”. Adami: “Voglio portare entusiasmo. Gruppo di ragazzi d’oro”

I biancoverdi ripartono in preparazione della prossima stagione sportiva in Promozione. Non ci sarà più Fabrizio Monte in panchina, bensì mister Simone Adami. L’ex tecnico dell’Aurora si è espresso positivamente sulle proprie sensazioni ai primi allenamenti a contatto con il gruppo squadra.

“Per fortuna abbiamo iniziato e c’è tanta voglia di fare – esordisce Adami -. Sono stati cambiati una dozzina di giocatori e lavoreremo sulle loro caratteristiche. Qualcuno è rientrato, qualcuno dovrà farlo. Il gruppo è molto giovane, non arriviamo ai 24 anni come età media, quindi la corsa e l’aggressività faranno sicuramente da padroni”.

Un mix interessante quello fuoriuscito dalla sessione di mercato estiva, tra giocatori giovani e la presenza del fedelissimo Gaetano Laudando arrivato proprio dall’Aurora: “Tutti hanno sposato con voglia questo progetto, come ho fatto io. Le battaglie sportive con Carcarese, Millesimo e Cairese hanno reso il mercato molto difficile. E ci sono state persone che hanno lavorato alle spalle contro il Bragno. Una situazione di emergenza che abbiamo voluto colmare in questo modo. Ho a disposizione dei ragazzi d’oro che hanno entusiasmo”.

L’obiettivo stagionale? Adami ha chiara la risposta: “Quello dichiarato è la salvezza, per il resto è inutile pensarci adesso. C’è da pensare partita per partita e allenamento dopo allenamento. Questo è il segreto per ogni successo”.

“Voglio portare entusiasmo – dichiara ancora il mister -. Sono felicissimo di essere in una categoria prestigiosa come la Promozione. Il gruppo che abbiamo allestito penso abbia le carte in regola per farsi valere. Mi aspetto di recuperare Di Martino il prima possibile, un elemento importante sotto tutti i punti di vista. Le notizie che ricevo sono positive, lo aspetto a braccia aperte”.