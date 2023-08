Promozione, Carcarese. Mister Chiarlone: “Voglio una squadra coraggiosa, i nuovi si sono integrati bene”

Dopo la vittoria contro il Pedona (Promozione piemontese) per 5 a 1, la Carcarese vince anche il triangolare organizzato tra le mura amiche del “Corrent” contro il Città di Savona e il Millesimo. Savonesi battuti 2 a 0 mentre è stato più complicato venire a capo dei giallorossi, battuti 3 a 2 dopo essere andati due volte in svantaggio.

Questo il commento del mister carcarese Loris Chiarlone: “È stato un triangolare stimolante e ben giocato. Volevamo tenere alto il ritmo e abbiamo provato a mantenerlo per 90 minuti. Tuttavia, la condizioni fisica e il gran caldo hanno portato a un calo. Dobbiamo credere in quelle due o tre cose che proviamo in allenamento e che ci vengono. Dobbiamo avere coraggio“.

Domenica prenderà il via la stagione ufficiale con la Coppa Italia dedicata alle squadre di Promozione. Una competizione che lo scorso anno la Carcarese ha vinto. L’avversario sarà il rinnovato Bragno di mister Adami. “Affrontiamo una squadra tosta e temibile – commenta Chiarlone -. Lo hanno dimostrato lo scorso anno. Giocare in casa loro è complicato. Non dovremo mollare né dal punto di vista della concentrazione né da quello del ritmo. Altrimenti rischiamo di andare in difficoltà”.

Dopo una stagione di consolidamento, la squadra non vuole porsi limiti: “Volgiamo fare il meglio possibile. Lavoriamo dal primo di agosto per questo. I ragazzi vogliono migliorarsi. Se migliorano tutti, miglioro anche io e migliora la squadra”.

Ieri sono andati in goal Nonnis e Saviozzi, due big ex Cairese che la società ha inserito in rosa per alzare il livello. “I nuovi si sono integrati subito anche dal punto di vista umano – conclude il mister-. Sono ragazzi d’oro. A livello calcistico tutti cercano di aiutarsi. Nonnis, Saviozzi e Fabio Moretti sono tutti ragazzi della valle con grandi qualità. Alla base di questa squadra c’è l’abbinamento di calcio e rapporti umani”.