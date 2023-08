Promozione, buona la prima per la Carcarese: pokerissimo al Pedona in amichevole

Carcare. È una Carcarese soddisfatta quella che è rientrata ieri negli spogliatoi del Candido Corrent, dopo il 5 a 1 inflitto in amichevole al Pedona, squadra che milita nella Promozione piemontese.

Si è trattato di un primo test per la squadra di Chiarlone che ha iniziato la preparazione il 1° agosto e dopo un’amichevole in famiglia si è misurata in campo con un’altra formazione di categoria.

Nel primo tempo a farsi notare è stato il nuovo acquisto Francesco Saviozzi che ha realizzato una tripletta. Non è riuscito a raggiungerlo, ma poco ci è mancato, il giovane Simone Basso (per il diesse Gandolfo potrebbe essere la sorpresa di questa stagione) che nella ripresa ha fatto bis, portando a cinque i gol dei biancorossi. I piemontesi hanno accorciato le distanze ad inizio secondo tempo con Dalmasso, la sua rete è valsa il momentaneo 3 a 1.

Il Pedona

Per la sfida mister Chiarlone ha optato per il modulo 4-2-3-1, con Saviozzi unica punta: dietro di lui il trio Briano-Brignone-Della Rossa; in difesa (davanti a Giribaldi) invece i centrali Croce e Luca Moretti e sulle fasce Dematteis e Nonnis, a fare da collante tra la retroguardia e reparto offensivo capitan Spozio e Fabio Moretti.

A disposizione, entrati poi nella ripresa: Delfino, Basso, Gavarone, Canaparo e Zizzini. Nessun minuto invece, a causa di qualche acciacco, per Manfredi, Bonifacino, Bertoni e Brovida.

Le squadre in campo

Il prossimo weekend la Carcarese sarà sempre impegnata al Corrent, dove ospiterà il Fossano di mister Solari: amichevole in programma sabato 19 agosto, alle ore 18:00.

La settimana successiva, poi, sarà la volta del triangolare con Città di Savona e Millesimo: il torneo si terrà martedì 22 agosto, nello stadio carcarese, dalle ore 19:45. L’ultimo impegno amichevole prima dell’esordio stagionale (domenica 27) in Coppa Italia contro il Bragno.