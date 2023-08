Problema di alimentazione per un treno a Laigueglia: sospesa per 4 ore la circolazione ferroviaria tra Alassio e Andora [AGG.]

Agg. ore 16.40. Dalle ore 16:00, dopo intervento tecnici, si riprende la normale circolazione tra Alassio ed Albenga. Due Intercity hanno subito ritardi e altri due sono stati parzialmente cancellati. I treni regionali sono stati sostituiti dai bus nel tratto interrotto.

Laigueglia. Un problema di alimentazione elettrica ha costretto un treno a fermarsi in zona Laigueglia, paralizzando di fatto la circolazione ferroviaria, con ritardi a cascata anche sugli altri convogli.

Il guardo è avvenuto intorno alle 12,15 e ha visto coinvolto il treno 3160 Torino-Ventimiglia. Al momento la circolazione è stata sospesa tra Alassio e Andora.

I tecnici di Rfi sono al lavoro proprio in questi minuti per ripristinare la linea, mentre Trenitalia ha attivato un servizio bus-spola nel tratto interrotto.

Inoltre, in supporto ai tecnici sono intervenuti anche i vigili del fuoco per permettere l’uscita dal treno, in sicurezza, di un viaggiatore costretto sulla carrozzina.