Prima Categoria. Mister Gerundo promuove il Plodio: “Bene contro il Città di Savona”

Mister Mario Gerundo, alla prima stagione alla guida del Plodio, promuove la prima uscita amichevole dei suoi ragazzi terminata 2 a 0 a favore del Città di Savona. L’allenatore savonese ha tratto buone indicazioni in vista dell’esordio ufficiale contro il Millesimo di domenica in Coppa Liguria. Il girone è completato dal Cengio.

“Era la prima volta che giocavamo e per questo non posso che essere soddisfatto” – queste le parole del tecnico valbormidese – Certo c’è ancora molto da lavorare ma sono appena due settimane che lavoriamo tutti insieme. Forse avremo meritato qualcosina in più, ma il Città di Savona ha delle ottime individualità e va bene così”.

Già questo fine settimana si scende in campo e si fa sul serio: “Quelle di coppa saranno due sfide importanti per conoscerci sempre meglio e per trovare la giusta condizione in vista del campionato. Qualche giocatore deve ancora rientrare, speriamo di essere a pieno organico in queste settimane di settembre per lavorare ancora meglio”.

Ultime novità. I nuovi direttori Lai e Bagnasco, subentrati a Fabio Abate, hanno ufficializzato le ultime novità per la porta. Insieme al confermato Gabriele Siri ci saranno Andrea Bastoni, classe 1995 ex Cairese, Millesimo, Celle, Aurora e Rocchettese, e Stefano Avolio, classe 2004 in prestito dalla Cairese, un gradito ritorno dopo la parentesi dello scorso anno.

LA ROSA DEL PLODIO 23/24

PORTIERI

Avolio Stefano 2004

Bastoni Andrea 1995

Siri Gabriele 1997

DIFENSORI

Boemi Francesco 2002

Briano Mattia 2004

Diamanti Giacomo 2002

Ferrero Gian Andrea 2003

Gallo Fabio 2001

Garrone Jacopo 1997

Gavacciuto Andrea 1994

Naccarato Gabriele 2000

Schettini Kristian 2004

CENTROCAMPISTI

Bellomia Francesco 2000

Briano Leonardo 2002

Briano Matteo 2003

De Madre Davide 1998

Di Donato Davide 1999

Lai Daniele 1992

Palmiere Gianluca 1998

Rivera Federico 2000

Testoni Alessio 2001

ATTACCANTI

Bastoni Fabio 2001

Camusso Nicolo 2000

Gibba Bubacarr Jiba 1994

Luongo Massimiliano 1978

Monteleone Nicolas 2004

Rognoni Daniele 2002