Prima Categoria, in attesa della Coppa Vadese ancora sul mercato: per la difesa ecco l’ex Savona Dalipi

Vado Ligure. Il countdown azzurrogranata è ufficialmente iniziato: cresce l’attesa in casa Vadese per l’esordio stagionale in Coppa Liguria, un impegno utile per testare il livello raggiunto dalla rosa assemblata in estate dal sodalizio del presidente Brunasso. La squadra di mister Saltarelli è stata inserita nel girone con Altarese e Città di Savona.

Tra circa 10 giorni dunque sarà il campo a parlare, ma per il momento è ancora tempo di mercato per il club azzurrogranata. La linea verde della compagine infatti, dopo l’annuncio risalente a circa un mese fa dell’acquisto dei giovanissimi Andrea Marchelli (esterno classe 2002) e Gabriele Martino (attaccante classe ‘05), si è arricchita di un nuovo elemento: si tratta di Christian Dalipi, difensore esterno classe 2006 ex Savona.

Di seguito ecco il comunicato diramato dalla società: “Si unisce alla compagine Vadese Christian Dalipi classe 2006, difensore esterno che nelle ultime stagioni ha militato nel Savona collezionando cinque presenze in prima squadra nella scorsa stagione. Con Dalipi continua l’operazione di ringiovanimento della rosa in prospettiva delle stagioni future”.

Non solo novità sul fronte giocatori però. Gli azzurrogranata infatti, in vista della nuova stagione, potranno contare sulla professionalità e sull’impegno della dott.ssa Alice Rosso, nuova preparatrice atletica della squadra dopo la collaborazione instaurata al termine dello scorso anno.

Attenzione dunque alla Vadese: nell’ostico girone “B” dell’edizione 2023/2024 del campionato di Prima Categoria, come ogni anno, Saltarelli ed i suoi non si esimeranno dal provare a dire la propria.