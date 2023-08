Prima Categoria, boom di innesti per l’Altarese in vista dell’esordio in Coppa Liguria

Sabato alle 17 la nuova Altarese dei mister Provato-Pellegrino-Sportelli esordirà tra le mura amiche contro il Città di Savona.

Proprio dalla squadra biancoblù arriva il nuovo innesto per la porta, il classe 2004 Edoardo Barbara. Interessante anche la novità per la difesa, con la new entry Pedro Gonzalez, 2002 ex Deportivo Don Bosco Paraguay. Ma le novità non si fermano qui.

A centrocampo, i nomi nuovi sono Matteo Gallo, classe 2001 proveniente dal Millesimo, e Tommaso Esposito, 2004 ex Veloce. La batteria degli esterni sarà arricchita da Alessio Shahini (2001) dalla Spotornese e dalla Cairese arriva il 2004 Marco Leotta. Infine, per l’attacco il nome nuovo è Emanuele Santonastaso, classe 1997 ex Quiliano&Valleggia.