Previsioni errate, male la stagione turistica: è già il momento di pensare ai rimedi

Savona e provincia. Se ne va la settimana di Ferragosto, l’estate è in discesa. È già tempo per i primissimi bilanci sul nostro turismo, che sarebbe bene anticipare perché non sono positivi, anche se mancano ancora tutte le cifre ufficiali.

Nei giorni scorsi, subito dopo Ferragosto, Federalberghi aveva stilato un primo bilancio e una prima analisi di come stava andando l’estate, evidenziando un calo delle presenze e una contrazione della durata dei soggiorni, il “ritorno” degli stranieri e un calo nel numero di famiglie italiane.

La stagione non è andata bene, soprattutto rispetto alle aspettative. Perché?

Il primo a rispondere è Angelo Galtieri, vice sindaco, assessore al turismo di Alassio e (diremmo soprattutto) albergatore.

Spiega: “Intanto le aspettative erano troppo alte perché si basavano sulle stime delle città d’arte, che molti, sbagliando, hanno generalizzato. A soffrire è soprattutto il turismo balneare, che va da un 5% in meno a risultati ben peggiori. Per fortuna qui ad Alassio siamo sulla cifra più bassa”.

Le cause sono molte, come sempre quando si esamina un comparto complesso come quello del turismo. Ancora Galtieri: “Si comincia dalla crisi economica, poi la forte diminuzione degli stranieri e i costi, che non sono tanto alti da noi quanto molto, molto più bassi in quelli che sono diventati i nostri competitori, come Slovenia, Turchia, Grecia, Albania, Malta, che per giunta è anche una destinazione d’arte. Parliamo del 50, 60% in meno. Impossibile reggere il confronto”.

Ma non ci sono rimedi, dunque? Conclude Galtieri: “Devono esserci, anche se non è facile ne’ individuarli ne’ tantomeno metterli in pratica. Direi intanto che dobbiamo puntare sulla qualità, su quella fascia che non ha problemi a spendere. Alassio, ad esempio, in questo senso ha tutte le caratteristiche per essere attrattiva”.

Sulla stessa falsariga si esprime Carlo Scrivano, direttore di Upa, l’Unione Provinciale Albergatori: “L’anno scorso abbiamo vissuto sull’onda lunga della fine del Covid, ma non abbiamo previsto che la ripartenza verso l’estero ci avrebbe penalizzato. Oggi i motivi delle nostre preoccupazioni sono due: l’inflazione, che in realtà viaggia attorno al 15%, e la crisi di alcuni di quelli che erano i nostri mercati, a cominciare da quello tedesco”.

Prosegue Scrivano: “Abbiamo un mercato nevrotico, con vacanze più corte, prenotazioni solo all’ultimo momento, magari aspettando le ultime previsioni meteo. Qualcuno rinuncia col meteo sfavorevole, poi non si vede una goccia di pioggia. Ci sono continue richieste di sconti, condizioni particolari e via discorrendo. Inoltre c’è la concorrenza di chi affitta alloggi senza avere magari tutte le caratteristiche di legge che dovrebbe. In troppi finiscono così fuori da un circuito che, facendo capo all’hotel, influisce favorevolmente su tutto il resto. ristoranti come si deve compresi. La reception di un hotel da’ sempre buoni consigli”.

Anche per Scrivano la stessa domanda di Galtieri: che fare? Spiega il presidente di Upa: “Intanto non deprimerci. Stiamo facendo una riflessione legittima e doverosa, ma da noi la stagione sta andando male ma non malissimo. Mi risulta che Rimini e Riccione siano attorno al 30% in meno. Dobbiamo vederci, incontrarci appena finita la stagione, come farà tutta Italia, senza negare la realtà. Bisognerà programmare una promozione capillare per le nostre destinazioni, per quello che solo il nostro territorio può dare, a cominciare dall’entroterra, dall’enogastronomia, dalle occasioni di incontro e svago, dall’outdoor, dagli svaghi green come la possibilità di usare più che altrove la bici”.

Uno dei primi a lanciare l’allarme contro i facili entusiasmi è stato Claudio Pasquarelli dell’hotel Claudio di Bergeggi. Disse tra l’altro che solo una politica completa e di alto livello come sta facendo Genova potrà dare veri risultati. Oggi aggiunge: “Lo ripeto, la strada è quella, le nostre risorse, pur importanti, non bastano, soprattutto per allungare la stagione”.

Ma la sua scelta di trasformarsi in boutique hotel, quindi con il ristorante solo per i clienti dell’albergo, ha funzionato? Dice Pasquarelli: “Non volevo citarmi, ma sì, ha funzionato. Noi e i nostri ospiti viviamo più sereni, tranquilli, con mille risvolti positivi. Per questo credo sia per tutti il momento delle scelte”.

Pensare a Bergeggi porta inevitabilmente a parlare di rigassificatore e serbatoi di gas, una cosa che certo non aumenta l’appeal turistica dell’intera provincia. Poi, giusto per non dimenticare problemi che potrebbero ripetersi, qualcuno non avrà dimenticato le lunghe code per i cantieri in autostrada. Non sono passati secoli, e da Torino la situazione è ancora critica.

Insomma, sì, è già tempo delle riflessioni che dovranno essere tempestive, a 360 gradi, con tutti i soggetti interessati. Non sarà facile trovare una quadra, ma è doveroso provarci.