Poliziotto ferito a Stella, il Siulp: “Strage evitata dalla professionalità degli agenti, ora cambio di rotta sugli organici”

Stella. “Poteva essere una strage…non solo di agenti di polizia ma anche di civili tanta la quantità di esplosivo rinvenuta a Stella venerdì 4 luglio dalla Squadra Mobile di Savona da mettere a repentaglio anche gli occupanti delle abitazioni circostanti. Solo l’istinto e la professionalità maturata dopo anni e anni di servizio presso i reparti operativi della Polizia di Stato hanno permesso che tutto ciò non avvenisse ma uno degli operanti è finito in codice rosso in ospedale con costole fratturate e lesione ad un polmone”.

Lo afferma il segretario provinciale del sindacato Siulp Laura Galtieri, in merito all’episodio nel quale un agente è rimasto ferito in maniera grave dopo una colluttazione con la persona soggetta a controllo nel suo alloggio.

“Stella è un tranquillo paese dell’entroterra savonese, noto ai più per aver dato i natali al Presidente Sandro Pertini: villette, seconde case, gente tranquilla… E un arsenale pronto ad esplodere (tanto per sottolineare che nessuno si può sentire chiamato fuori dal problema sicurezza). Le aggressioni alle forze dell’ordine ed in generale alle helping professions sono in continuo aumento, così come i fatti di cronaca allucinanti, per quanto ahimè prevedibili, come il brutale omicidio di una donna che attraversava un parco pubblico alle 22.30 a Rovereto. Per contro le forze di polizia sono sempre in numero minore e le leggi evidentemente non sono più adeguate a garantire la sicurezza e la civile convivenza” aggiunge l’esponente sindacale.

“Tra quattro-cinque anni la grande professionalità degli operatori, che ha scongiurato la strage a Stella, verrà totalmente a mancare per via dei pensionamenti e per la mancanza di personale con adeguata e imprescindibile esperienza sul campo; la follia o l’incoscienza di aver bloccato le assunzioni per decenni e per non aver voluto ascoltare chi, come il Siulp, ha previsto e denunciato la situazione in cui saremmo trovati, sarà quindi ancor più drammatica”.

“I numeri degli operatori di polizia sono totalmente fuori contesto storico: le nostre piante organiche fanno riferimento al 1989 e la Legge Madia ha diminuito l’organico della Polizia di Stato di 8.888 unità. Garantire la sicurezza con queste premesse è praticamente come “fare le nozze con i fichi secchi”.

“A Savona, come nel resto d’Italia, i poliziotti non possono fare più di così”.

“Occorre quindi una cambio repentino di rotta sulle assunzioni, ancora insufficienti, occorrono leggi adeguate e pene certe, ma anche politiche abitative per le forze dell’ordine, contratti seri che tengano conto anche dell’inflazione ma soprattutto è URGENTE il recupero della dignità della funzione di “servitori dello Stato” per garantire la sicurezza per tutti i cittadini”.

“Se 4.178 euro di stipendio netto (oltre a più del doppio di rimborsi) non è considerato uno stipendio d’oro (Cit. On. Fassino) i lavoratori delle forze dell’ordine rischiano quotidianamente ed in ogni luogo la vita per un livello salariale sotto la soglia, se non della povertà, sicuramente della dignità” conclude la segretaria del Siulp.