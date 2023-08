Podismo, l’Ultra del Turchino parla savonese: Fiorentino d’oro e Bozzano d’argento, ottimo secondo posto per Magnaldi tra le donne

Savona. L’Utramaratona del Turchino (andata in scena lo scorso 30 luglio) è stata foriera di soddisfazioni per il mondo del podismo savonese. Al termine dei 51 chilometri di gara (gli atleti sono partiti da Ovada tagliando il traguardo a Genova Voltri) infatti, a spiccare è stata una classifica che ha visto posizionarsi al primo posto Davide Fiorentino (atleta tesserato per la Podistica Savonese) e al secondo Alessio Bozano (savonese ora in forza ai Maratoneti Genovesi). Inoltre a tagliare il traguardo in diciannovesima posizione (arrivando seconda assoluta tra le donne) è stata Giulia Magnaldi, anch’essa tesserata per la Podistica Savonese ma, a differenza del compagno di società Davide Fiorentino, alla prima volta assoluta alle prese con un’ultramaratona.

“Era la prima ultramaratona per me – svela Magnaldi – ho deciso di correrla per provare una gara diversa dal solito (sia per lunghezza e dislivello che per il fatto di correre di notte, di solito corro tutte gare di fatto piane). Mi sono preparata facendo un po’ di salita e qualche lungo in bici, pensavo di stare poco sotto le 6 ore non essendo abituata a fare tutta quella salita. Devo dire che per me è stata davvero un’esperienza bellissima, ora però ritornerò alle maratone che sono più veloci e più brevi (come tempo). La mia prossima gara sarà la maratona di Parma del 15 ottobre”.

Anche Davide Fiorentino, vincitore dell’Ultradel Turchino, ha raccontato l’avvicinamento e le emozioni trasmessegli la gara: “Non ho seguito una preparazione specifica in realtà, sono andato un po’ di inerzia seguendo il cuore dopo la Cortina-Dobbiaco per cui avevo fatto qualche lavoro mirato. In seguito mi sono piazzato 19esimo a Pistoia e infine appunto ho corso l’Ultra del Turchino. Vincerla è l’ultima cosa che mi sarei aspettato, in realtà speravo in un podio con un grosso punto interrogativo. Cosa farò in vista dell’autunno/inverno? Credo proprio che tornerò alle maratone. Prima tappa a Parma il 15 ottobre”.

Infine ad intervenire è stato Alessio Bozzano, medaglia d’argento dietro al savonese Fiorentino: “Per il 2023 posso dire che le mie gare Ultra sono terminate. È stato un anno abbastanza intenso, ma molto vario tra gare veloci e appunto qualche ultra. Correrò ancora 4/5 gare a cui tengo particolarmente e poi, se riuscissi a portarle a termine, il mio 2023 potrà ritenersi concluso!”

“Per il Turchino – ha proseguito Bozzano – è stato un percorso iniziato piano piano a inizio anno. A ottobre 2022 avevo deciso di smetter di correre per un anno, un anno sabbatico. Poi le amicizie genovesi hanno fatto sì che cambiassi idea e ho rimesso le scarpette ai piedi il primo gennaio 2023 senza nessuna idea di quali gare e programmi affrontare. È stato sino ad oggi un percorso molto bello, fatto e preparato tutto in autonomia (non ho allenatori). Per essere un autodidatta, mi ritengo molto soddisfatto del percorso condotto sino ad oggi”.

In conclusione Bozzano ha dichiarato: “Se mi aspettavo il risultato ottenuto all’Ultra del Turchino? Avevo fatto secondo nel 2022 e volevo tornare per migliorare il crono dello scorso anno. Così è stato, ma nonostante ciò ho ripetuto l’ottimo argento del 2022. Non posso recriminarmi nulla, soprattutto perché sia nel 2022 che nel 2023 mi hanno preceduto due ottimi atleti e anche due ottimi amici, quindi è un secondo posto che non lascia alcun amaro in bocca! Prossime gare? Farò 2/3 gare veloci nel genovese per chiudere il calendario del capoluogo per poi terminare con due gare a cui sono particolarmente legato per aspetti tecnici, logistici e ‘sentimentali’. Sarò presente alla 10km di Vado/Quiliano e alla Savona Half Marathon”.